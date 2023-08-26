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        Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:33 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:33
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        Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Nurettin Yılmaz, görevi Bitlis İl Müdürlüğüne atanan Bilal Gür'den devraldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, müdürlükte düzenlenen törende görevi devralarak mesaiye başladı.

        Törende konuşan Yılmaz, kentte göreve başlamanın heyecanını yaşadığını belirtti.

        Vali Ali Çelik'in önderliğinde tüm paydaş kurumlar ve eğitim kadrolarıyla gece gündüz demeden kenti eğitimde layık olduğu yere taşımak için çaba sarf edeceklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevin, bilinci ve sorumluluğuyla Türkiye'nin yeni yüzyılına yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu yolda okulların fiziki alt yapısını iyileştirip, eğitim ve öğretimde şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar Hakkari'mizde eğitimde emeği geçen tüm devlet büyüklerime, yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederim."

        Yılmaz ve Gür'ün birbirlerine başarı temennisinde bulunduğu törene şube müdürleri de katıldı.

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