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        Hakkari Valisi Çelik, üs bölgelerindeki güvenlik güçleriyle bir araya geldi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, üs bölgelerini ziyaret etti, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:57 Güncelleme: 27.08.2023 - 16:00
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        Hakkari Valisi Çelik, üs bölgelerindeki güvenlik güçleriyle bir araya geldi
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, üs bölgelerini ziyaret etti, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, Koç Tepe, Ahmet Tepe ve Küp Tepe üs bölgelerini gezdi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'den bölge hakkında bilgi aldı.

        Güvenlik güçleriyle sohbet edip moral veren Çelik, "Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz fedakarca görevlerini yerine getiren kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

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