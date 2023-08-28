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        Hakkari'de Toplum Yararına Program kapsamında 285 kişi istihdam edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:43 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:43
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        Hakkari'de Toplum Yararına Program kapsamında 285 kişi istihdam edilecek
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        HAKKARİ (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hakkari Müdürlüğünce, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 285 kişi istihdam edilecek.

        İŞKUR Hakkari İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak kent merkezinde 100, Yüksekova'da 114, Şemdinli'de 39, Derecik 20 ve Çukurca'da 12 kişi işe alınacak.

        Bugün başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek başvuruyla ilgili detaylara, kurumun internet sayfasından ulaşılabilecek.

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