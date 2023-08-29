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        Hakkari'de derede yüzen çocuklara havuz sürprizi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:51 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:57
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        Hakkari'de derede yüzen çocuklara havuz sürprizi
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, derede tehlikeli bölgelerde yüzerken videoları çekilen çocuklar, havuzla buluşturuldu.

        Yeşildere Mahallesi'nde serinlemek için dereye giren çocukların görüntüleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'e gönderildi.

        Keskin, videoyu izledikten sonra mahalleye gönderdiği araçla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne getirilen çocuklarla bir süre sohbet etti.

        Çocuklar daha sonra yarı olimpik havuzda antrenörlerin gözetiminde yüzmenin keyfini yaşadı.

        Keskin, çocukların tehlikeli derede yüzdükleri anın videosunu izleyince çok üzüldüğünü ve sabaha kadar uyuyamadığını ifade etti.

        Sabahın erken saatlerinde derede yüzen çocukların getirilmesi için talimat verdiğini dile getiren Keskin, "Onlara havuz sürprizi yaptık. Her imkanı onlar için seferber ettik. Artık onlar burada yüzecek. Burası onlara açık olacak. Kayıtlarının ardından gerekeni yapacağız. Bu havuz onlara yapıldı. Hiçbir çocuğumuzun umutları solmasın. Geleceğimizin çocuklarına sahip çıkalım." dedi.

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