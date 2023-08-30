Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Gösterilerin sunulduğu, şiirlerin okunduğu töreni, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi, tatillerini Van'da geçiren İranlı turistler de kutlamalara ilgi gösterdi.

Tören birliklerinin geçişiyle sona eren törene, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, vali yardımcıları, STK temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Hakkari

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle son bulan törene, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, törene katılanların bayramını kutladı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

- Muş

Muş'ta. Garnizon şehitliğinin ziyaret edilmesiyle başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Tebriklerin kabul etmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Avni Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de şanlı ordusuyla Anadolu'yu yurt yaptığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Ondan yüzlerce yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yine bir 26 Ağustos'ta başlayan destansı mücadeleyle 30 Ağustos'ta yurdumuzu tekrar bizlere vatan kıldılar. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten tebrik ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın, silahlı kuvvetleri mensuplarımızın, şehitlerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bayramlarını yürekten tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Emniyet Müdürü Serkan Kahraman, kurum amirleri ve siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.