Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, Yüksekova ilçesini ziyaret etti.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:28 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, Yüksekova ilçesini ziyaret etti.
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Yüksekova Kaymakamlığını ziyaret eden Çelik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'ten ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Çelik, Yüksekova'nın her alanda gelişmesi ve kalkınması için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şemdinli Kaymakamı Ateş şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
        Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Veterinerlik öğrencisi Nimet, yaylada annesiyle birlikte koyun, keçi sağıyo...
        Veterinerlik öğrencisi Nimet, yaylada annesiyle birlikte koyun, keçi sağıyo...
        Hakkari'de derede yüzen çocuklara havuz sürprizi
        Hakkari'de derede yüzen çocuklara havuz sürprizi