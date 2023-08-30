Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
HAKKARİ ( AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye bahçesinde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sona erdi.
Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile kurum amirleri katıldı.