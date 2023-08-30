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        Şemdinli Kaymakamı Ateş şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:46 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:59
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        Şemdinli Kaymakamı Ateş şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
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        HAKKARİ (AA) - Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Şehit aileleri ve gazilerle gönül bağlarının kuvvetli olduğunu belirten Ateş, devlet olarak ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Ateş, "Ne ihtiyacınız olursa bize gelebilirsiniz. Şehidimizin çocukları bize emanet. Eğitim öğretim hayatları boyunca devlet olarak imkanlarımız doğrultusunda destek olup, takiplerini yapacağız." dedi.

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