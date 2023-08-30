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        Hakkari'de ev ve ahırları su bastı, ekinler selden zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:59 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:31
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        Hakkari'de ev ve ahırları su bastı, ekinler selden zarar gördü
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selde bazı ev ve ahırları su bastı, ekinler zarar gördü.

        İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Muşan Yaylası'nda etkili olan sağanak Köycük köyünde sele neden oldu.

        Selde bazı ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri, bahçeler, ağaçlar ve 2 bin bağ ot zarar gördü, iki at da kurtarılamadı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, suyun önüne set çekti, biriken çamur ve taşları temizledi.

        Köyde incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Köyün birçok yerinin zarar gördüğünü belirten Geçirgen, "Özellikle çiftçilerimizin zarar gören alanlarını inceledik. Sulak alanlarda zarar oluştu. Ahırlar, ağaçlar, bağ bahçe ve 2 bin bağ ot zarar gördü. İki vatandaşımıza ait 2 atın sele kapılıp telef olduğu bilgisini aldık. İnşallah bir daha bu gibi durumlar yaşamayız. Çiftçilerimizin zararını tespit edip gerekli yerlere ulaştıracağız. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olacağız." diye konuştu.

        Köy sakini İzzettin Kırmızıtaş da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle sel oluştuğunu, birçok yerin balçık içinde kaldığını ifade ederek, yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

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