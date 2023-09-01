Hakkari'de berivanlar için yaylada "Sistematik Sağım Merkezi" kuruldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Durankaya beldesindeki Aveğak Yaylası'nda berivanlar için "Sistematik Sağım Merkezi" hayata geçirildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, yaylada tamamlanan süt sağım alanının açılışında, tarım ve hayvancılığın tüm ülkelerde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentin 38 bin büyükbaş, 737 bin küçükbaş hayvan varlığı, 207 yaylası, 53 bin hektar ekilebilir tarım alanları, 377 bin hektar çayır ve mera alanlarıyla söz sahibi iller arasında sayıldığını belirten Kasımoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde ağırlıklı olarak yapılan küçükbaş hayvancılık genellikle yayla hayvancılığı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Geçmişten beri ilimizde gelenek olarak yaşatılan yayla hayvancılığı başlı başına meşakkatli ve çalışma imkanları ağır olan çalışma bütünüdür. Bu zorluğu aşmak için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından sağım yapan kadınlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağılan sütün güneş ile temasını minimize edilmesi amacıyla Sistematik Sağım Merkezi kuruldu. Çardağa monte edilecek güneş panelleri kullanılarak elde edilen enerjiyle süt soğutma tankları, süt sağım makinesi çalıştırılması ve yaylanın aydınlatması da sağlanacak."

Projeden göçerlerin de faydalanabileceğini aktaran Kasımoğlu, Valiliğin desteğiyle kentin lokomotifi olan küçükbaş hayvancılığı teşvik etmek ve köyden kente göç eden çiftçilerin köylerine geri dönüşünü sağlamak için 408 çiftçi aileye 8 bin 337 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Dairesi Başkanı Ali Gül de başkanlık olarak destekledikleri proje ile berivanların hayat şartlarını daha iyi hale getirmeyi ve hayvanların daha temiz ortamda sağılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bu proje için pilot bölge olarak kenti seçtiklerini, ilerleyen zamanlarda diğer illerde de uygulayacaklarını belirten Gül, "Bu bölgede ortalama 4 milyon hayvan varlığı var. Hakkari, Van, Bingöl, Siirt bölgelerimizde. Bunu Bakanlık olarak desteklememiz gerekiyor. Berivanlara süt sağımıyla ilgili ciddi eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler Türkiye genelinde devam edecek. Berivanlar bu projeyle sağım işini daha istekli yapacak. Bölgedeki hayvan yetiştiricilerimizin her zaman yanında olacağız." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan da "Sadece bu yapıyla sınırlı kalmayacağız. Bunu daha da geliştireceğiz. Güneş enerji sistemiyle destekleyeceğiz. Sağım ünitesini, eldiven, süt sağım önlüğü, sağım kovası, ayakkabı gibi küçük ama önemli işlev gören malzemeleri de vermeyi planlıyoruz." dedi.

Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin beldedeki diğer yaylalarda da uygulanmasını istedi.

Berivanlardan Kader Çelik, yaylada çok mutlu olduklarını belirterek, "Yaylamızda uygulanan proje bizim için çok önemli. Bundan önce 8 saat güneşin altında kalıyorduk. Projenin burada uygulanmasından dolayı mutluyuz. Enerji de sağlanırsa daha mutlu oluruz. 20 kadın koyun sağabiliyor." diye konuştu.