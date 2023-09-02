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        Hakkari Valisi Çelik Şemdinli'de ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:46
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        Hakkari Valisi Çelik Şemdinli'de ziyaretlerde bulundu
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekilli Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaymakam Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Çelik, Kaymakamlığı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra esnafı dolaşarak sohbet eden Çelik, belediyeye geçerek Saklı ile görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlçeye bağlı Nehri köyünü de ziyaret eden Çelik, Şemdinli'nin her alanda gelişmesi ve kalkınması için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

        Çelik'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'da eşlik etti.

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