GÜNCELLEME - Hakkari'de Esendere Gümrük Kapısı'ndaki tırda 153 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine geçit yok." ifadesini kullandı.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, Hakkari Valiliği ile Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verdi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada da gümrük sahasına gelen tırın Mersin üzerinden Belçika'ya gideceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, risk analizi kapsamında yapılan detaylı aramada söz konusu uyuşturucunun ele geçirildiği ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.