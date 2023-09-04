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        Yüksekova'da üniversiteye yerleşen öğrenciler bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:36
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        Yüksekova'da üniversiteye yerleşen öğrenciler bir araya geldi
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odasınca (TSO) üniversiteye yerleşen öğrencilere yönelik programı düzenlendi.

        Demeter Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde düzenlenen programda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, öğrencileri tebrik etti.

        TSO Başkanı Salih Özdemir, yaptığı konuşmada, ilçede sınava hazırlanan öğrencilerin güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

        İlçede 20'si tıp, 4'ü diş hekimliği, 6'sı eczacılık, 7'si hukuk fakültesi olmak 450 öğrencinin üniversitelere yerleştiğini belirten Özdemir, bu tablonun gurur verici olduğunu ifade etti.

        Programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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