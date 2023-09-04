Yüksekova'da toplu taşıma araçları denetlendi

Belediye Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, İpek Yolu Caddesi'nde yaptıkları denetlemede araçlarda evrak kontrolü ve yolcu taşıma şartlarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekipler, ayakta yolcu taşıyan minibüs ile taksimetre kuralına uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Denetim esnasında yolcuların sorun ve talepleri de ekipler tarafından not edildi.