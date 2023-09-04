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        Yüksekova'da toplu taşıma araçları denetlendi

        Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince, toplu taşıma araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:55
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        Yüksekova'da toplu taşıma araçları denetlendi
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        Belediye Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, İpek Yolu Caddesi'nde yaptıkları denetlemede araçlarda evrak kontrolü ve yolcu taşıma şartlarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

        Ekipler, ayakta yolcu taşıyan minibüs ile taksimetre kuralına uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uyguladı.

        Denetim esnasında yolcuların sorun ve talepleri de ekipler tarafından not edildi.

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