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        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 24 kişi kurayla belirlendi

        Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 24 kişi kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:53
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        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 24 kişi kurayla belirlendi
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        İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda istihdam edilecek adaylar için Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

        Programda yer almak için başvuranlar arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 24 kişi belirlendi.

        Programa, İŞKUR personeli ve başvuruda bulunanlar katıldı.

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