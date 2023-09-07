Yüksekova'da yüzme yarışması düzenlendi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya lise ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Çekişmeli geçen yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, güzel bir yarışmaya tanıklık ettiklerini belirterek, Yüksekova'nın spor şehri olması yönünde ilerlediklerini ifade etti.