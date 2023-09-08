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        35 yaşında okuma yazma öğrendi, aldığı belgeyle hayatı değişti

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursa katılarak okuma yazma öğrenen Selva Ediş, devlet hastanesinde işe yerleşip ailesine ekonomik anlamda da destek olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:39
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        35 yaşında okuma yazma öğrendi, aldığı belgeyle hayatı değişti
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        Okur yazar olup hayatını kolaylaştırmak için geçen yıl Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı kursa katılan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Ediş, buradaki 3 aylık eğitimin ardından okuma yazma öğrendi. Bu sayede ilkokul diplomasına denk olan "Yetişkinler 2. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi" almaya hak kazanan Ediş, belgeyle İŞKUR'un sürekli işçi alımlarına başvurdu.

        Ocakta çekilen kurayla Derecik Devlet Hastanesine yerleşen Ediş, AA muhabirine, aldığı bir belgenin hayatını değiştirdiğini söyledi.

        Okur yazar olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ediş, "Bu belge benim hayatımı kurtardı. İş sahibi oldum. Çalışıyorum, emek veriyorum, yoruluyorum ama mutluyum. Şu an Derecik Devlet Hastanesi personeliyim. Allah'a şükürler olsun." dedi.

        Okuma yazma bilmeyen herkese zaman kaybetmeden kurslara gitmeleri tavsiyesinde bulunan Ediş, şunları kaydetti:

        "Kadın her işi başarır. İstedi mi her şeyi yapar. Yeter ki azmetsinler. Bu kurs benim de hayatımda dönüm noktası oldu. Bu şansa sahip olmamda emeği olan hocalarımdan Allah razı olsun. Her zaman onlar için dua ediyorum. Daha önce belgem yoktu. Bu tür alımlara başvuru yapamıyordum. Bu belge sayesinde İŞKUR'a başvurumu yaptım. Ondan sonra işe yerleştim. Ayrıca yaşamımı da kolaylaştırmış oldum."

        - "Bu sonuçları görünce mutlu oluyoruz"

        Ediş'in öğretmeni Gülnaz Kaya ise kursta birçok kişinin okuma yazma öğrenerek hayatını kolaylaştırdığını dile getirdi.

        Belge alıp da iş hayatına atılan birçok öğrencisinin olduğunu ifade eden Kaya, "Bu öğrencilerden biri de Selva. O da azmetti okuma yazmayı öğrendi, belgesini aldı. Şimdi ise iş sahibi oldu. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Kursa katılıp kendisini her alanda geliştiren, istediği yere rahatlıkla girip çıkabilen, istediği yöne giden birçok öğrencimiz var. Bu tür sonuçları görünce iyi ki bu işin içindeyiz diyoruz, mutlu oluyoruz. Öğrencilerimi çok seviyorum, onlar da bizi çok seviyor. Yoğunlukta kadınlar var. Adını yazmayı bilmeyip de kursun sonunda okuma yazmayı söken birçok öğrencimiz var." diye konuştu.

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