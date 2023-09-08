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        Hakkari Valisi Çelik, yaşam merkezini ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediye bünyesindeki yaşam merkezini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:41
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        Hakkari Valisi Çelik, yaşam merkezini ziyaret etti
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kültür, sanat ve el sanatları alanlarında vatandaşların kendilerini geliştirme imkanı buldukları merkeze gelen Çelik, folklor gösterisiyle karşılandı.

        Merkezdeki bölümleri gezerek görevlilerden bilgi alan, kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Çelik, merkezde eğlenen çocuklarla ilgilendi, oyuncak hediye etti.

        Çelik, merkezin kentin tanıtımı konusunda büyük öneme sahip olduğunu. geliştirilmesi konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

        Ardından Halife Derviş Mahallesi'ndeki yolun bozuk olan kısmında inceleme yapan Çelik, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, sorunun giderilmesi konusunda ilgili birimlere talimat verdi.

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