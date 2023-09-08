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        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Emniyet Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Spor, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:37
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        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Emniyet Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti
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        İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Yılmaz, makamında kabul ettiği kulüp başkanı ve antrenörü Cemile Timur, Başkan Yardımcısı Kıymet Beyter ve sporcularla sohbet etti.

        Yılmaz, sporculara başarı temennisinde bulundu, fotoğraf çektirdi.

        Timur da Yılmaz'a isminin yazılı olduğunu 30 numaralı formayı hediye etti.

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