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        Hakkari'de geçen yıl 755 kişi okuma yazma öğrendi

        Hakkari'de çeşitli nedenlerle okula gidemeyen çoğunluğu kadınlardan oluşan 755 kişi, geçen yıl Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kurslara katılarak okuma yazma öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:45
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        Hakkari'de geçen yıl 755 kişi okuma yazma öğrendi
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        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, okuma yazma kurslarının yanı sıra birçok alanda kurslar düzenlediklerini söyledi.

        Merkez bünyesinde açtıkları 75 kursta geçen yıl 755 kişiye 2. kademe okur yazarlık belgesi verdiklerini belirten Tatlı, "Müzikten, resme, robotik kodlamadan okuma yazmaya kadar geniş yelpazede cereyan eden bir eğitim öğretim faaliyetinin içindeyiz. En anlamlı kurslarımızdan olan okur yazarlık eğitimlerinde 2. kademe okuma yazma belgesi alan bir kişi ilkokul mezunu sayılmaktadır. Bu belgeyi aldıktan sonra değişik işlerde çalışabiliyor, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim öğretim serüvenine devam edebiliyor." diye konuştu.

        Kursların kapsamının genişletilmesine yönelik hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Tatlı, "Buradan tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. İhtiyaç duyulan her alanda bizlere başvurabilirler. Türkiye İstatistik Kurumu'nun eğitim alanındaki verilerine göre okuma yazma oranında öne çıkan 5 ilden biri Hakkari. Okuma yazma kurslarının buradaki etkisini daha net görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kursiyerlerden Eylem Saklı da okuma yazma öğrendikten sonra hayatının kolaylaştığını dile getirdi.

        Saklı, "Şu an kendisini ifade edemeyen birçok insan var. Bir yere giderken zorluk yaşıyorlar. Bunu yaşamayan bilmez. Okumak çok güzel bir şey. İnsana güzel duygu veriyor. Burada okuma yazma öğrendim, daha girişimci oldum. Hocamıza da çok teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oldular." diye konuştu.

        48 yaşındaki Meryem Coşkun ise "Daha önce harfleri birleştiremiyordum. Hocamız sayesinde öğrendim. Okur yazar olmak çok güzel. Dışarıya çıktığımda bir yere gidemiyordum, bir şey okuyamıyordum. Şimdi rahatlıkla yapıyorum." dedi.

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