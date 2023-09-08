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        Hakkarili eski futbolcu çalıştığı kurumdan emekli olarak antrenörlüğe başladı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PTT AŞ'den emekli olan Osman Aydın, yaz spor okullarında antrenörlük yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:33
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        Hakkarili eski futbolcu çalıştığı kurumdan emekli olarak antrenörlüğe başladı
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        Kentte uzun süre futbolculuk yaptıktan sonra PTT AŞ'de işe giren Osman Aydın, 3 ay önce emekli oldu.

        Yaşıtları gibi dinlenmek yerine antrenörlük yapan Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz okul sporları kapsamında haftanın beş günü kurslara katılanlara futbol eğitimi veriyor.

        Futbol hayatına 1985-86 sezonunda Yüksekova Cilospor'da başladığını anlatan Aydın, 16 yıllık futbol hayatının ardından PTT AŞ'de işe başladığını söyledi.

        Emekli olduktan sonra gençlerin isteği üzerine antrenörlük yaptığını belirten Aydın, "Hem günümüzü geçirmek hem gençlerimizi iyi yetiştirebilmek amacıyla buradayız. Gençleri seviyoruz. İlçemize de bir katkımız oluyor. Yetenekli gençlerimiz var. Onları yetiştirip en iyi takımlara vermeyi düşünüyoruz. Futboldan geldiğim için, gençlerle bir araya geldiğimde mutlu oluyorum." dedi.

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