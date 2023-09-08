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        Hakkari'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Hakkari'de "2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemine Hazırlık ve Okul Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:25
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        Hakkari'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
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        Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çocukların evlerinden güvenli ve sağlıklı şekilde çıkıp dönmesini sağlamak ve bulundukları ortamda huzur içinde eğitim öğretim görmeleri için bir arada bulunduklarını söyledi.

        Çocukların, gençlerin eğitim alanlarında huzurlu olmalarının temel şartının güvenlik tedbirlerinin oluşması olduğunu belirten Çelik, taşımalı sistemde herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Hiçbir kuralın eziyet etmek için getirilmediğini, aksine insan hayatını korumaya yönelik olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

        "Taşımalı sistemde görev almaya talip olan herkes o şartları yerine getirmek zorunda. Nedeni, benim mutlu olmam için değil, o arabada yolculuk yapacak yavrularımızın, çocuklarımızın sağlıkla, huzurla okullarına ulaşmasıdır. Okul müdürlerimiz ve okul aile birliklerimiz de bu işin parçası olmalı. Servis denetimleri ve servislerin şartlara uygun olmasının sağlanması en büyük önceliğimiz olmalı. Okul önlerindeki özellikle belli yaş grubundaki çocuklarımızın, gençlerimizin istenmeyen davranışlarını engellemek için hem nasihat edeceğiz hem ağabeylik edeceğiz hem de yanlış yapan olursa onlara ikazlarımızı yasal boyutta uyarılara dönüştüreceğiz. Burada da yine muhtarlara büyük görevler düşüyor. Kolluk birimleriyle iş birliği içinde olursanız daha iyi sonuç almış oluruz."

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da yaptığı sunumda çocukları güvenli ortamda her türlü tehlikeden korumak için paydaş kurumlarla çalışmaların devam ettiğini aktardı.

        Bu kapsamda 18 bin 290 öğrencinin taşımasını yapan 2 bine yakın şoför ve personele trafik, iletişim, ihmal ve istismar konulu seminerler verildiğini ifade eden Kızılkaya, "Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz ve okullardaki rehberlik servislerimiz bağımlılık, ihmal, istismar, şiddet gibi konularda 1771 etkinlikle toplam 93 bin öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşarak farkındalık oluşturmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim' projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitimlere devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, muhtarlar, kurum amirleri, okul yöneticileri ve okul aile birliklerinin başkanlarının katıldığı toplantıda, katılımcıların sorun ve talepleri dinlendi.

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