Şemdinli Kaymakamı Ateş, bitkin halde bulduğu köpek yavrularına sahip çıktı

Kaymakamlık sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaymakam Ateş ve eşi Cansu Ateş, köy ziyaretlerinden dönerken yol kenarında bitkin haldeki 13 köpek yavrusu gördü.

Anneleri olmayan köpekleri mamayla besleyen Ateş ve eşi, belediye ekiplerine haber verdi.

Görevliler tarafından sağlık taramaları ve dış parazit aşıları yapılan köpek yavruları, ilçeye getirilerek koruma altına alındı.