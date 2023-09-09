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        Şemdinli ve Derecikli öğrenciler Çanakkale'yi gezecek

        Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 34 öğrenci, Çanakkale gezisine gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:59
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        Şemdinli ve Derecikli öğrenciler Çanakkale'yi gezecek
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        Şemdinli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrenciler için bir gezi programı hazırlandı.

        Geziye katılacak öğrenciler, Kaymakam Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti.

        Kaymakam Ateş, öğrencilerin sosyalleşmeleri için bu tür projelerin faydalı olduğunu söyledi.

        Gezi kapsamında Şemdinli ve Derecik'te yaşayan 34 öğrenci, bir hafta boyunca Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecek.

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