Hakkari'de AK Parti Gençlik Kollarınca çevre temizliği etkinliği düzenlendi

AK Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter'in de aralarında bulunduğu teşkilat mensupları Biçer Mahallesi'nde bir araya geldi.

Mahalle yolu, mezarlık ve çevresindeki çöpleri toplayan partililer, poşetlere doldurdukları atıkları çöp noktasına götürdü.

Gençlik Kolları Başkanı Beyter, partilerinin kuruluşundan bugüne çevre politikalarını siyasetin merkezine oturttuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" kampanyası ile çevre duyarlılığını daha da kurumsal hale dönüştürdüklerini belirten Beyter, "Doğada çözümlenmesi yüzyılları bulan plastik ve diğer atıklar geri dönüştürülmektedir. Geri dönüşüme dayalı çevre politikamız bir taraftan ülke ekonomisine, bir taraftan da şehirlerimizde doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasını sağlıyor. Gençlik kollarımızın tüm il ve ilçe teşkilatları çevre konusunda sorumluluk almaktadır." diye konuştu.

Gençlik teşkilatının son zamanlarda yaşanan doğal afetlerde hep en önde yer aldığını ifade eden Beyter, "Ülkemizde son yıllarda mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşanmaktadır. Yeşil alanlarda bıraktığımız atıklarımız yangına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında yeşil alanlarımızda, ormanlarımızda, piknik bölgelerimizde çöpleri temizlememiz gerekiyor." dedi.