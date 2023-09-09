Görme engelli Ayğan, sporla hayata tutunuyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan görme engelli Feyzullah Ayğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle haftanın üç günü halı sahada antrenman yapıyor.

Batman'da dünyaya gelen ve yakalandığı göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybeden 30 yaşındaki Ayğan, üniversitedeki öğrencilik yıllarında tanıştığı Esra Ayğan'la evlenerek 3 yıl önce Yüksekova'ya yerleşti. Evliliklerinin ilk yılında görme kaybı başlayan Ayğan, eşinin de desteğiyle hayattan kopmadı.

Daha önce amatör futbolcu olan ve spora devam etmek isteyen Ayğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvurarak spor hayatını sürdürmek istediğini iletti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'in de yardımcı olduğu Ayğan, müdürlükteki antrenörlerle haftanın üç günü halı sahada antrenman yapıyor. Aldığı engelli maaşıyla ailesini geçindiren Ayğan, kendini geliştirerek Görme Engelli Futbol Milli Takımı'na girmeyi hedefliyor.

Küçüklüğünden beri atletizm ve futbola ilgisinin olduğunu belirten Ayğan, futbolun kendisine yaşama sevinci kattığını, halı sahada antrenman yaptığında mutlu olduğunu söyledi.

Eşinden dolayı Yüksekova'ya yerleştiğini anlatan Ayğan, "Ailede genetik olarak bir göz tansiyonu rahatsızlığımız var. 8 kişilik bir aileyiz, 5 kişi görme engelli. Görme kaybım giderek artmaya başladı. 2 yıldan bu yana hiç görmüyorum. Yüksekova'da kendimi geliştirmek için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüyle iletişime geçtim. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Ulaşım konusunda da bana destek veriyorlar." dedi.

Engelli olmasına rağmen pes etmenin doğru olmadığını düşündüğünü dile getiren Ayğan, şöyle devam etti:

"Köşeye çekilmenin ne bana ne de bir başkasına faydası olacaktı. Görme kaybını yaşamadan önce amatör sporcuydum. Bıraktığım yerden devam kararı aldım. İnsanın istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Aileler de böyle durumlarda pes etmemeli. Çocuklarına sahip çıkmalı, sosyalleşmelerini sağlamaları lazım. Görme engelli olmama rağmen her şeyi yapabiliyorum. Profesyonel olmasa da futbol oynuyorum. Bilgisayar kullanıyorum. Yeter ki vazgeçmeyelim. Hedefim bir gün milli takımda oynamak."

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Keskin ise Yüksekova'da sporu tabana yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Feyzullah kardeşim, bizimle iletişime geçerek destek istedi. Biz de talebini kabul ettik. Antrenman günlerinde evinden alıp tekrar evine bırakıyoruz. Başarılı, azimli bir kardeşimiz. Elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Yeter ki hedeflerine ve hayallerine ulaşsın." diye konuştu.