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        Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca'da ziyaretlerde bulundu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:25
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca'da ziyaretlerde bulundu
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Çukurca'ya gitti.

        Kaymakam Mert Kumcu'yu ziyaret eden Çelik, kurum amirleriyle bir araya gelerek ilçenin eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, asayiş ve ekonomik durumu hakkında bilgiler aldı.

        Ardından esnafla bir araya gelen, iş yerlerini gezen Çelik, ilçe sakinleriyle çay içti, talep ve sorunlarını dinledi.

        İlçe sakinlerine gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Çelik, "Bizi bir bardak sıcak çay, bir dilim tatlı ve en önemlisi sevgi dolu gönüllerle karşıladılar. Rabbim bize bu güzel anları yaşatmaya devam etsin ve kıymet bilmeyi unutturmasın. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

        Emir Şaban Camisi ve türbesini ziyaret ettikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Çelik, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Çelik, 2. Hudut Tugay Komutanlığında da Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar ile bir araya geldi, askerlere başarı temennisinde bulundu.

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