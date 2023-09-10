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        Hakkari'de öğretmenler köy okulunu temizleyerek yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğretmen ve idareciler, görev yaptıkları okulu temizleyerek yeni eğitim yılına hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:29
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        Hakkari'de öğretmenler köy okulunu temizleyerek yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı
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        İlçeye bağlı Tütünlü Köyü Ortaokulu'nun idareci ve öğretmenleri, yaz tatilinin ardından öğrencilerine temiz ortamda eğitim vermek amacıyla kolları sıvadı.

        Okulun camlarını, sıra ve masalarını silen öğretmenler, koridor ve sınıfları da yıkadı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuklarımızı yarına hazırlarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Hakkari eğitim ailemizin kıymetli mensupları, sizin her haliniz, saygınlığınızı artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

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