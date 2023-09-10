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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor, Hakkarigücü'nü 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 20:51 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:08
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılama çekişmeli geçti.

        Maçı 3-2 kazanan Gaziantep ekibi ilk galibiyetini aldı, Hakkarigücü ise üst üste ikinci kez mağlup oldu.

        Müsabakayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş da izledi.

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