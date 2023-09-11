Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta ilk ders zili çaldı Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla programlar düzenlendi.

Van'daki 1579 okulda, 18 bin 370 öğretmen ve 324 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Edremit ilçesindeki Ferit Melen İlk ve Orta Okulunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını kutladı.

Eğitimin en öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayan Balcı, "Bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata dost bir idareciyim. Öğretmen, öğrenci, eğitim demek, şehrin enerji kaynağı, coşkusu dinamizmi demektir. Okullar açıldığı zaman şehirde farklı bir enerjinin hakim olduğunu hissediyorum. Görevimiz, bu şenliği, bu düğün havasını zenginleştirmek, daha çok katkı sağlamak." dedi.

Devlet imkanlarıyla eğitimin, öğrencilerin yanında olduklarını belirten Balcı, "Yaklaşık 2 milyon kitabı ilimize kazandırdık. İlimiz okul kitapları açısından Türkiye'nin en zengin ili. 252 okul kütüphanesi kurduk, 50 tane daha kuracağız. Çocuklarımız için 11 yüzme havuzu, 18 kapalı spor salonu yapıyoruz. Van için çok önemli bir şey daha yapıyoruz. 111 tane bağımsız ana okulu inşa ediliyor." diye konuştu.

Balcı daha sonra öğrencilerle ilk ders zilini çaldı, sınıfları dolaşarak kitap dağıttı.

Programa, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Hakkari

Kent genelindeki 413 eğitim kurumunda yaz tatilinin ardından 73 bin öğrenci ve 4 bin 900 öğretmen için ilk ders zili çaldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sabah Saklı'nın katılımıyla Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alınan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

- Muş

Muş'ta 690 okulda 118 bin 15 öğrenci ve 7 bin 293 öğretmen dersbaşı yaptı.

Kent merkezine bağlı Yeşilce Köyü İlk ve Ortaokulunda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğretmenlerin çabasıyla kentin en uç noktasındaki okulda Türkiye birincisi çıkardıklarını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Her başlangıcın beraberinde yeni umutlar doğurduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın öz güvenini en iyi şekilde korumak, onlara sürekli doğru yolu göstermek, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlerle devletine, milletine bağlı fertler yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Çünkü mesleğimizde var olma sebebi öğrencilerimizdir. LGS'de sesini tüm Türkiye'ye duyuran Zehra Şimşek'e teşekkür ederim."

Kıvanç, daha sonra öğrencilerle ilk ders zilini çaldı.

Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri de okul bahçesine gelen öğrencileri karanfillerle karşıladı. Öğrenciler de öğretmenlerine alkışlarla karşılık verdi.

- Bitlis

Bitlis merkez ve ilçelerinde 782 okulda 88 bin 549 öğrenci ve 5 bin 921 öğretmen dersbaşı yaptı.

TOKİ Ahmet Eren İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'den bilgi aldı.

Okuldaki derslikleri gezerek öğrencilere çikolata ikram eden Karaömeroğlu, anasınıfında ağlayan ve annesini isteyen Asel Çukur'la sohbet ederek okulda kalması için ikna etmeye çalıştı.

Ardından öğretmenlerle toplantı yapan Karaömeroğlu, tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başladığını söyledi.

Tüm Türkiye'de 20 milyona yakın öğrencinin ders başı yapıldığını belirten Karaömeroğlu, "Yeni eğitim öğretim yılı, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim çalışanlarına hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ile şube müdürleri de katıldı.