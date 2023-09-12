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        Hakkari'de rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Hakkari'de akciğer iltihaplanması tedavisi gören 6 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Van'a, oradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:25
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        Hakkari'de rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, akciğer iltihaplanması nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören R.T'nin ileri tetkiklerinin yapılabilmesi için sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine ambulans helikopterle Van'a gönderilen R.T, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan da ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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