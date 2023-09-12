Yüksekova Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle internet dolandırıcılığı gibi yeni bir suç kavramının ortaya çıktığı belirtildi.

Dolandırıcıların sosyal medyada sahte hesaplar açtıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sizleri telefonla arayarak kendileri polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, 'Adınız ya da banka hesabınız FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karıştı' diyerek para ve altın isteyen şahıslara inanmayın. Sosyal medya hesaplarından olduğu gibi bazı internet sitelerinden de sahte hesaplar açılarak, internet sitelerinde olmayan araç, eşyaya dair sahte ilanlar verilerek insanlar dolandırılmaya çalışılmaktadır. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyatla satışa sunulan özellikle akıllı telefon ve bazı elektronik eşyalarla ilgili bu reklamlar dolandırıcılık amacıyla yapılmaktadır. Bu tip sitelerden kesinlikle alışveriş yapmayalım. Böylesi bir durumda derhal şikayet için en yakın emniyet birimine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunalım."