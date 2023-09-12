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        Türkiye-İran 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı

        Türkiye ile İran arasındaki 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı İran'ın Urumiye kentinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:32
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        Türkiye-İran 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Urumiye Valisi Gulam Huseyin Ammari başkanlığındaki İran heyeti arasındaki toplantı Urumiye Valiliği'nde yapıldı.

        Sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretin geliştirilmesi, kaçakçılık ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gibi konuların görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar protokol haline getirildi.

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