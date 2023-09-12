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        Hakkari Üniversitesi ile Yüksekova Ziraat Odası iş birliği protokolü imzaladı

        Hakkari Üniversitesi ile Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:06
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        Hakkari Üniversitesi ile Yüksekova Ziraat Odası iş birliği protokolü imzaladı
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        Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ve Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in imzaladığı protokolle, iki kurum arasında iletişimin güçlendirilmesi, daha kapsamlı projelerin hazırlanması, tarımsal alanda ve sosyo-kültürel faaliyetlerde iş birliğinin artırılması hedeflendi.

        Rektör Pakiş, imzaladıkları protokolün şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha aktif ve sonuç odaklı çalışma yürütmelerine vesile olacağını belirtti.

        Üniversite olarak kentin daha çok gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam edeceklerini bildiren Pakiş, protokolün hayırlı olmasını diledi.

        Geçirgen ise desteklerinden dolayı Pakiş'e teşekkür etti.

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