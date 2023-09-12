Hakkari'de yaralı bulunan ayı Van'da tedaviye alındı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ayı, ekiplerce götürüldüğü Van'da tedavi altına alındı.
Elektrik arızasına müdahale etmek için Kazan Vadisine giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, yolun kenarında inleyen yaralı bir ayı gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ayıyı iğneyle uyuşturdu.
Ekiplerce bulunduğu yerden alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen ayının tedavisine başlandı.