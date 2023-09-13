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        Profesyonel mağaracılar Hakkari'deki 3 mağarada araştırma yaptı

        Farklı illerden 6 profesyonel mağaracı, Hakkari'deki 3 mağarada dört gün süren araştırma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:59
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        Profesyonel mağaracılar Hakkari'deki 3 mağarada araştırma yaptı
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        Ekibe rehberlik eden Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, daha önce yapılan tırmanış ve doğa yürüyüşleri sırasında tespit edilen Sümbül, merkeze bağlı Geçimli köyündeki Orete ve Derecik ilçesindeki Rüzgar mağaralarının tescili için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca görevlendirilen 6 profesyonel mağaracının kente geldiğini belirten Ertunç, "İlk gün merkeze yakın olan Sümbül Mağarası'na çıkarak 11 saat boyunca araştırma yapıldı. Sonraki gün 5 saatlik zorlu yürüyüşün ardından Orete Mağarası'na ulaştık. Orada da iki saatlik inceleme yapıldı. Üçüncü gün de Rüzgar Mağarası'na çıktık. En zorlu mağara burasıydı. Çünkü mağaranın zemini genellikle balçık ve yapısı çok zorlu. Burada da ekip yine 9 saatlik araştırma gerçekleştirdi." dedi.

        Kentteki mağaraları gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Ertunç, şunları kaydetti:

        "Girdiğimiz mağaralarımız sarkıt, dikit ve sütunlarla dolu. Mağaralar, yapıları ve çeşitli bölümlerden oluşmaları bakımından dikkati çekiyor. Yürütülen çalışma kentimizin tanıtımı için oldukça önemlidir. Kentte başka mağaraların da olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bölgemiz engebeli bir yapıya sahip. Son zamanlarda kentimizde turizm hareketliliği de artmış durumda. Bu hareketliliğin sürmesi ve artırılması için girişimlerimiz devam edecek. Çalışma yürüten ekibe teşekkür ederiz."

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