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        Hakkari'ye 30'u uzman 126 doktor atandı

        Sağlık Bakanlığınca Hakkari ve ilçelerine 30'u uzman 126 doktor atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:16
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        Hakkari'ye 30'u uzman 126 doktor atandı
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 112. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamanda kente birçok pratisyen ve uzman hekim kadrosunun tahsis edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle kent merkezine 52 pratisyen ve 11 uzman, Yüksekova'ya 12 pratisyen ve 12 uzman, Çukurca'ya 9 pratisyen ve 2 uzman, Derecik'e 11 pratisyen ve 1 uzman ile Şemdinli'ye 12 pratisyen ve 4 uzman doktor atamasının yapıldığı bildirildi.

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