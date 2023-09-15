Hakkari'de eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik denetimleri artırıldı
Hakkari'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla trafik ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.
Giriş: 15.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:51
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, çocukların güven içinde okullarına gidip dönmeleri amacıyla il ve ilçelerde okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.
Okulların açıldığı ilk günden bu yana 288 okul servis aracı ekiplerce kontrol edildi, bir aracın sahibine cezai işlem uygulandı.