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        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi

        Hakkari'deToplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:10
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        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi
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        İŞKUR aracılığıyla okullarda çalışacak adaylar için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı.

        Programda yer almak için başvuranlar arasında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 285 asil ve 259 yedek adayın isimleri belirlendi.

        İsimleri çıkanlar arasında istenen şartları yerine getirenler, Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda istihdam edilecek.

        Programa Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, noter vekili Serdar Kundakçı ve kurum personeli katıldı.

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