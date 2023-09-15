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        Hakkari'de engelli kızın ailesinin talebi üzerine evinin önündeki yol asfaltlandı

        Hakkari'de belediye ekipleri, bedensel engelli Nazime Engin'in daha rahat dışarıya çıkabilmesi için ailesinin talebi üzerine evinin önündeki yolu asfaltladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 22:35 Güncelleme: 15.09.2023 - 22:48
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        Hakkari'de engelli kızın ailesinin talebi üzerine evinin önündeki yol asfaltlandı
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        Hakkari'de belediye ekipleri, bedensel engelli Nazime Engin'in daha rahat dışarıya çıkabilmesi için ailesinin talebi üzerine evinin önündeki yolu asfaltladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Karşıyaka Mahallesi Gupsi mevkisindeki evlerinin önünden geçen yolun bozuk olması nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanan Engin'in ailesi, yolun asfaltlanması talebini Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e iletti.

        Bunun üzerine Hakkari Belediyesi ekipleri, mahallede çalışma başlatarak yolu asfaltladı.

        Çalışmayı inceleyen ve görevlilerden bilgi alan Çelik, Engin'i evinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

        Dışarıya daha rahat çıkacak olmanın mutluluğunu yaşayan Engin, engellilere yönelik hassasiyetinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

        Engellilere erişilebilir yaşam sunmanın öncelikli görevleri olduğunu belirten Çelik, dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması için herkesin sevgi, saygı ve anlayış içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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