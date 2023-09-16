Hakkari'de 13 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği siviller anıldı

Hakkari’de merkeze bağlı Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Terör örgütü PKK mensuplarınca 13 yıl önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, köy mezarlığına geldi.

Burada Kur’an-ı Kerim okuyan, dua eden vatandaşlar, terör örgütüne tepki gösterdi.

Saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol, 13 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda vefat eden yakınlarını unutamadıklarını söyledi.

Olayın yıl dönümü dolayısıyla mezarlığa gelip dua ettiklerini belirten Erol, "Bu kalleşçe olayı başımıza getirdiler. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Allah kabul etmesin. Yine mezarlıktayız. Dua okuduk. Acımız ilk günkü gibi taze. Ben de hastalandım. Boğazımdan ameliyat oldum. O yüzden geçen sene yıl dönümü programını yapamadık. Hepsi de benim yakınımdı. Acımız çok büyüktür. Hayatımız boyunca unutmayacağız. Küçük bir olay değil, ailemi bitirdiler." diye konuştu.

- Olay

Geçitli köyünün girişine yakın noktada 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ittirilmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.