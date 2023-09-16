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        Yüksekova'da gönüllü gençler, çocukları eğlendirdi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri köydeki çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:26 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:26
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        Yüksekova'da gönüllü gençler, çocukları eğlendirdi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri köydeki çocuklar için etkinlik düzenledi.

        "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Bağdaş köyüne gelen gönüllü gençler, okul bahçesinde müzik eşliğinde çocuklarla geleneksel oyunları oynadı.

        Çocukların yüzünü boyayan gençler, onlarla halay çekti, eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı.

        Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Merkezim Her Yerde" projesi ile çocukları sevindirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Gençlik merkezindeki etkinliklerden faydalanma imkanı olmayan çocuklar için çalışma başlattıklarını belirten Yılmaz, "Etkinliklerimizden maalesef her çocuk yararlanamıyor. Özellikle merkeze uzak köylerde yaşayan çocuklar bu etkinliklerden mahrum kalıyor. Biz de en ücra köylerimize de giderek çocukları etkinliklerimizle buluşturuyoruz. Onların yüzlerindeki sevinci görmek bizi mutlu ediyor. Amacımız bütün köyleri dolaşarak çocuklarımızı etkinliklerimize buluşturmak." dedi.

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