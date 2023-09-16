Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de tepelik alandan atlayan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

        Hakkari'de koyun sürüsüne saldıran kurtlar ve köpekler arasındaki boğuşma nedeniyle korkuya kapılarak tepelik alandan atlayan çok sayıda küçükbaş hayvan, telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de tepelik alandan atlayan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de koyun sürüsüne saldıran kurtlar ve köpekler arasındaki boğuşma nedeniyle korkuya kapılarak tepelik alandan atlayan çok sayıda küçükbaş hayvan, telef oldu.

        Batman'dan gelerek merkeze bağlı Aksu köyü Çiçekli mezrasında konaklayan Abdullah Erden'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı.

        Çoban köpekleriyle kurtlar arasında yaşanan boğuşma sırasında korkuya kapılarak tepelik alandan atlamaya başlayan küçükbaş hayvanların büyük bölümü ezilerek telef oldu, bazıları yaralandı.

        Erden, yaklaşık 300 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ve zararının büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Nesli tehlike altında olan yaralı balaban kuşu, polis uygulama noktasına sı...
        Nesli tehlike altında olan yaralı balaban kuşu, polis uygulama noktasına sı...
        Yüksekova'da gönüllü gençler, çocukları eğlendirdi
        Yüksekova'da gönüllü gençler, çocukları eğlendirdi
        Hakkari'de 13 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği siviller anıldı
        Hakkari'de 13 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği siviller anıldı
        Hakkari'de engelli kızın ailesinin talebi üzerine evinin önündeki yol asfal...
        Hakkari'de engelli kızın ailesinin talebi üzerine evinin önündeki yol asfal...
        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi
        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi
        Yüksekova'da başka okulun binasında eğitim gören fen lisesi öğrencilerinden...
        Yüksekova'da başka okulun binasında eğitim gören fen lisesi öğrencilerinden...