Hakkari'de tepelik alandan atlayan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu Hakkari'de koyun sürüsüne saldıran kurtlar ve köpekler arasındaki boğuşma nedeniyle korkuya kapılarak tepelik alandan atlayan çok sayıda küçükbaş hayvan, telef oldu.

Hakkari'de koyun sürüsüne saldıran kurtlar ve köpekler arasındaki boğuşma nedeniyle korkuya kapılarak tepelik alandan atlayan çok sayıda küçükbaş hayvan, telef oldu.

Batman'dan gelerek merkeze bağlı Aksu köyü Çiçekli mezrasında konaklayan Abdullah Erden'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı.

Çoban köpekleriyle kurtlar arasında yaşanan boğuşma sırasında korkuya kapılarak tepelik alandan atlamaya başlayan küçükbaş hayvanların büyük bölümü ezilerek telef oldu, bazıları yaralandı.

Erden, yaklaşık 300 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ve zararının büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.