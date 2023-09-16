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        Hakkari'de polislerin bulduğu yaralı balaban koruma altına alındı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis uygulama noktasında ekiplerin yaralı halde bulduğu balaban koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 21:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:46
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        Hakkari'de polislerin bulduğu yaralı balaban koruma altına alındı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis uygulama noktasında ekiplerin yaralı halde bulduğu balaban koruma altına alındı.

        Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki uygulama noktasında görevli polisler, bulundukları yere yakın noktada bitkin halde bir balaban olduğunu gördü.

        Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu teslim aldı.

        Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

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