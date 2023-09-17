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        Hakkari Valisi Çelik, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:04
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        Hakkari Valisi Çelik, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Yüksekova'ya giden Çelik, bir süre önce Altınoluk köyünde ahırda çıkan yangında 7 hayvanı telef olan Ekrem Ölmez'i ziyaret etti.

        Aile bireyleriyle görüşen Çelik, devletin tüm kurumları ile ailenin yanında olduklarını belirterek, ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını aktardı.

        Ardından ilçede yapımı devam eden bölge hastanesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, hastanenin hizmet vermesi için çalışmaların kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi.

        Şehit Azizhan Keskin'in oğlu uzman çavuş Fatih Keskin ve Rojda Tuncer'in düğün törenine de katılan Çelik, yeni çifte iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

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