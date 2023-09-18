Hakkari'de usta öğretici çift, kök boya geleneğini sürdürüyor

Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğreticilik yapan çift, yaşadıkları köyde kök boya geleneğini sürdürüyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Çetintaş köyünde yaşayan usta öğretici Hayat ve Nazmi Kaya, yaz aylarında dağdan topladıkları yabani nane, ceviz ve çeşitli bitkileri taş ocaklardaki kazanlarda kaynatıyor.

Çiftin bu yöntemle elde ettiği kök boyalarla hazırladığı ipler, yöresel kilimlerin dokunmasında kullanılıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, yörenin önemli simgelerinden kilim kültürünün yaşatılması için köylerde kurslar açıklarını söyledi.

Hakkari kiliminin yakın zamanda coğrafi işaret aldığını belirten Tatlı, "Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde unutulmaya yüz tutmuş kök boyama geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Farklı renk ve tonlarda hazırlanan iplikler atölyelerdeki tezgahlarda kilim dokumada kullanılıyor." dedi.

6 çocuk babası Kaya ise köydeki işlerinin yanı sıra dağdan topladıkları bitkileri öğütüp kaynatarak kök boya elde ettiklerini anlattı.

Hayat Kaya da "Her rengin ayrı bir kazanı var. Annemden öğrendiğim bu işi 10 yıldır kurslarda yapıyorum. Bu motiflerin kaybolmaması için çalışıyoruz. Eskiden bu renkler sayesinde büyük halı ve kilimler yapardık. Şimdilerde bu iş pek yapılmıyor. İsteyen herkes özelikle de genç kadınlar yapabilir. Benim tek isteğim köyde bir atölye kurulması. İşimi burada yapmak istiyorum." diye konuştu.