Yüksekova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediyenin bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla sona eren törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, kurum amirleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, polis ve askeri erkan katıldı.