Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Belediyenin bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla sona eren törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, kurum amirleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, polis ve askeri erkan katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir

        Benzer Haberler

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Yüksekova'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi
        Yüksekova'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi
        Hakkari'de usta öğretici çift, kök boya geleneğini sürdürüyor
        Hakkari'de usta öğretici çift, kök boya geleneğini sürdürüyor
        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
        Hakkari Valisi Çelik, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
        Hakkari Valisi Çelik, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
        Hakkari'de polislerin bulduğu yaralı balaban koruma altına alındı
        Hakkari'de polislerin bulduğu yaralı balaban koruma altına alındı