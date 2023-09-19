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        Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi

        Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:10
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        Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi
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        Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi.

        Öğretmenevindeki programda Kuran'ı Kerim okundu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu dua etti.

        Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, yaptığı konuşmada, bazı programlar için Ankara'da bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in selamını katılımcılara iletti.

        Ülkenin ve milletin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyan tüm gazilere şükranlarını sunan Karadağ, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanın verilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tarih boyunca milletimiz, şehitlik ve gazilik makamlarına nail olabilmek için gözünü kırpmadan hayatlarını ortaya koymaktan çekinmemiş, yazdığı kahramanlık destanlarıyla bunu defalarca ispatlamıştır." diye konuştu.

        Karadağ, ardından masaları dolaşarak sorun ve taleplerini dinlediği şehit aileleri ve gazilere hediye takdim etti.

        Programa Vali Yardımcısı Furkan Berber, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmat Sait Taylan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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