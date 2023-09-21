TÜGVA Hakkari 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari 4. Olağan İl Genel Kurulunda il temsilciliğine yeniden Harun Aşan seçildi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurul Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı, yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vakfın 81 ilde teşkilatlandığını ve 300 bin gönüllü üyesiyle ülkenin en büyük gençlik hareketlerinden birisi haline geldiğini belirten Kayabaşı, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak özellikle gençlerimizin sosyal, kültürel, fiziksel gelişimlerine katkı sağlayarak, aklı selim, kalbi selim nesiller yetiştirme gayesi ve arzusu içindeyiz. Açtığımız yaz okullarına Türkiye genelinde büyük ilgi mevcut. Doğa ve kamplarımız devam ediyor." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Özdemircan da Türkiye'nin en büyük gençlik kuruluşu olduklarını ifade etti.

Hakkari ve ilçelerinde de teşkilat mensuplarının güzel çalışmalar yürüttüğünü belirten Özdemircan, "Ben de 25 yıldır bu çalışmaların içindeyim. Ecdadımız da bu işe çok önem vermiş. Niçin, dünyalık bir menfaati yok. Bu vakıf çalışmalarının kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni yönetime başarı temenni ediyorum." diye konuştu.

İl Temsilciğine yeniden seçilen Aşan ise vakıf olarak amaçlarının gençlerin en iyi şekilde yetişmesine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Aşan'a berat takdim edilmesiyle son bulan genel kurula, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.