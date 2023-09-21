Şemdinli'de İlköğretim Haftası kutlandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı.
Sabri Özel Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin gösteriler sunduğu programda Kaymakam Ali Ekber Ateş öğrencilerle sohbet etti, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Belediye Başkan Vekilli Mehmet Şerif Bay, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.